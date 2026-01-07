El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 declaró inadmisible la lista a la Cámara de Diputados de Perú Primero, la cual cuenta con tres regidores en actividad, dos de ellos de la Municipalidad Provincial de Arequipa y una de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar.

Sobre el caso de los concejales de la comuna provincial, Rolando Bedregal Sanz y Susana Condori Huamani, el ente electoral advirtió que el periodo de la solicitud de licencia sin goce figura desde el 12 de febrero al 12 de abril, sin embargo, la licencia debe solicitarse desde el 11 de febrero.

Asimismo, el JEE Arequipa 1 indicó que el sello de recepción consignado en dicho documento es ilegible.

De otro lado, sobre la regidora de Mariano Melgar, Estela Peña Gutiérrez, el órgano electoral advirtió que no consta ítem que contenga el cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber por 60 días desde el 11 de febrero.

Adicional a estas tres candidaturas, también se observó la de Rocío Ruiz Esquivias, quien declaró en su hoja de vida ser trabajadora de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. El JEE Arequipa solicitó la rectificación de la fecha de la solicitud de licencia sin goce presentada en fecha 10 de diciembre del 2015 a la comuna distrital.

POR REVISAR

Cabe señalar que otra concejal que aspira a una curul es Magaly Agramonte Gutiérrez, regidora de Socabaya y aspirante a diputada por Somos Perú, hasta el cierre de esta nota el órgano electoral aún no emite un pronunciamiento sobre el proceso de inscripción de esta lista.

VIDEO RECOMENDADO