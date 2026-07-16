JEE Camaná se retracta y admite candidatura de alcalde para su reelección

El Jurado Electoral Especial (JEE) Camaná se retractó de su decisión inicial de declarar inadmisible la candidatura de Nelson Tito Eguia, alcalde distrital de Nicolás de Piérola, en su postulación para continuar ocupando el cargo en la próxima gestión.

El edil figura como candidato a alcalde por Ahora Nación y su argumento para ir por la reelección es que en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 participó como primer regidor, siendo que el candidato a alcalde distrital renunció en medio del proceso electoral, obligando a que Tito Eguia asumiera el cargo tras la victoria de su agrupación política.

Este fue el principal cuestionamiento que giró en torno a su candidatura en el actual proceso electoral, al ser un alcalde que juramentó en el cargo desde el inicio de la gestión 2023-2026.

Es así que el órgano electoral tomó en cuenta disposiciones dadas por el Jurado Nacional de Elecciones en el 2018, sobre las prohibiciones de candidaturas, donde no aplica a aquellos regidores que asumieron el cargo de alcalde en el periodo 2015-2018 debido a que el postulante que fue elegido como alcalde titular nunca asumió ni juramentó en el cargo.

Para el distrito de Nicolás de Piérola son 7 las agrupaciones políticas que presentaron su solicitud de inscripción, todas ellas fueron admitidas.