El candidato al Gobierno Regional de Arequipa por el partido Ahora Nación, Jenry Huisa, presentó sus principales propuestas para el sector salud, centradas en mejorar el acceso a los servicios médicos, fortalecer la infraestructura sanitaria y optimizar la atención a la población. Su plan de gobierno contempla medidas para reducir las brechas existentes entre la capital regional y las provincias.

Entre sus principales planteamientos figura terminar los proyectos hospitalarios inconclusos en la región, como el Maritza Campos y Camaná que permitirán ampliar la capacidad de atención del sistema público de salud.

Asimismo, plantea la construcción de nuevos hospitales completamente equipados con tecnología moderna para brindar atención a las familias arequipeñas. Esta propuesta contempla también una reingeniería del sistema sanitario, acompañada de la implementación de nuevos complejos hospitalarios.

Otra de las medidas anunciadas es la repotenciación de las postas y los centros de salud del primer nivel de atención. Según su plan de gobierno, el fortalecimiento de estos establecimientos permitirá mejorar la atención médica inicial y preventiva, facilitando que los ciudadanos accedan a consultas y tratamientos sin tener que trasladarse necesariamente a hospitales de mayor complejidad.

En esa línea, Huisa busca descongestionar los principales establecimientos, entre ellos el hospital Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche. La propuesta apunta a que los casos de menor complejidad puedan resolverse oportunamente en los centros de salud más cercanos, reservando los hospitales especializados para pacientes que requieran procedimientos y tratamientos de mayor complejidad.

El candidato también plantea eliminar las largas colas y reducir las dificultades que enfrentan los pacientes para conseguir atención médica. Su propuesta contempla simplificar los procedimientos administrativos y los sistemas de citas. Además, su plan contempla acercar los servicios de salud pública a las provincias y zonas periféricas de Arequipa.

En el ámbito político, Huisa reveló que mantiene conversaciones con representantes de Alianza para el Progreso y Arequipa Avancemos para evaluar posibles alianzas. El candidato busca sumar respaldos de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Regionales en Arequipa.