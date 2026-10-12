Jenry Huisa, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por Ahora Nación, propone desarrollar nuevos destinos turísticos en las provincias para descentralizar la actividad y ampliar su impacto económico más allá de Arequipa Metropolitana.

Su plan de gobierno incluye proyectos en el litoral de Camaná, una ruta del vino y el pisco en Santa Rita de Siguas y la creación de un espacio regional de entretenimiento. Una de sus principales propuestas es la construcción de un boulevard turístico en el litoral de Camaná para promover la visita a las playas durante todo el año.

El proyecto contempla un malecón con ciclovías y senderos peatonales, un Parque del Niño con juegos temáticos, áreas para deportes de playa y espacios gastronómicos para emprendedores, además de zonas destinadas a espectáculos, festivales y ferias.

En Santa Rita de Siguas, Huisa plantea impulsar una ruta del vino y el pisco que integre bodegas y productores con la gastronomía local y espacios culturales. La iniciativa contempla degustaciones, recorridos guiados y experiencias vivenciales para atraer visitantes y prolongar su permanencia en la zona.

El plan también propone crear un distrito regional de turismo y entretenimiento en un área de expansión urbana aún por definir. La propuesta considera agrupar establecimientos con música en vivo, oferta gastronómica y actividades culturales y recreativas, separados de las zonas residenciales, con el objetivo de posicionar a Arequipa como un referente de entretenimiento en el sur del país.

Otra iniciativa es implementar la marca Arequipa para promocionar destinos turísticos, así como productos y servicios regionales que cumplan estándares de calidad. Para ello, plantea modificar instrumentos de gestión y lineamientos de competitividad, aunque no precisa los requisitos para acceder a esta certificación ni los mecanismos de supervisión.

PROYECTOS

Entre sus metas por provincia, Huisa plantea incrementar en 30% el flujo turístico de Camaná, en 35% las visitas al valle del Colca y en 50% las llegadas a La Unión.

Para esta última provincia también propone impulsar un corredor turístico entre Cotahuasi y La Unión, además de mejorar la conexión vial entre Camaná, Arequipa y las provincias del interior. Sin embargo, el documento no precisa cuántos visitantes recibe actualmente cada destino, información necesaria para medir el alcance real de los incrementos planteados. Tampoco identifica los tramos ni las obras específicas que permitirían concretar los corredores turísticos, ni establece un cronograma para cumplir las metas propuestas.

Asimismo, los proyectos del boulevard y de la ruta del vino y el pisco incluyen diversos componentes, pero el plan no detalla sus costos, fuentes de financiamiento ni la entidad responsable de administrar estas iniciativas.