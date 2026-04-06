El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a nuevos regidores en los distritos de Caylloma y Uraca, en las provincias de Caylloma y Castilla, tras las vacancias aprobadas en ambos concejos municipales.

Mediante la Resolución N.° 0576-2026-JNE, el organismo electoral dejó sin efecto la credencial de Gabino Llallacachi Sisa, quien se desempeñaba como regidor del distrito de Caylloma, debido a su fallecimiento. En su reemplazo, se dispuso la incorporación de Juana Rosas Nifla, quien asumirá el cargo para completar el periodo de la gestión.

En tanto, en el distrito de Uraca, provincia de Castilla, el JNE emitió la Resolución N.° 0575-2026-JNE, mediante la cual se anuló la credencial de la regidora Carmen Ximena Zanabria Urrunaga. La vacancia fue aprobada previamente por el concejo municipal el 30 de enero de 2026, tras confirmarse su inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas.

Como consecuencia, el ente electoral convocó a Fred John Eduardo Cáceres Martínez para asumir el cargo de regidor hasta el final del actual periodo municipal.

Cabe precisar que Zanabria Urrunaga, solo asumió funciones por un año, tras ingresar al concejo municipal en reemplazo del vacado Wily Alonso Pinto Flores.

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