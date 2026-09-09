JNE ordena a la Municipalidad Provincial de Caylloma volver a tratar una vacancia del 2024

El Concejo Provincial de Caylloma se encuentra incompleto desde octubre del 2024, cuando se declaró la vacancia de la regidora Lucía Concepción Rosas Flores, sin embargo, este trámite deberá realizarse una vez más a petición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El órgano electoral notificó a la comuna provincial el 3 de septiembre sobre esta decisión, dado que la municipalidad solicitó una aclaración sobre los dispuesto en noviembre del año pasado, cuando el JNE declaró nulo todo acto sobre la sesión que declaró la vacancia de la concejal.

Al respecto, el alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, señaló que se cumplió con el procedimiento pese al tiempo transcurrido y aseguró que acatarán lo dispuesto por el JNE. “Tiene que desarrollarse tal como indica la norma y seguramente será en las próximas semanas”, manifestó.

En cuanto al accesitario que reemplazará a Rosas Flores, de acuerdo con la cifra repartidora aplicada a los candidatos de 2022, corresponde a Aniceto Huillca Huaylla asumir el cargo.

No obstante, actualmente Huillca es candidato a primer regidor por el partido político Ahora Nación en la comuna provincial de Caylloma. Su postulación se da en un contexto particular, pues asumió el liderazgo de la lista tras la exclusión del candidato a la alcaldía, Raúl Mamani Picha, debido a una sentencia en su contra.