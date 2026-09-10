En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, jóvenes de Arequipa, Loreto, San Martín y Lima presentaron la iniciativa “El muro de lo que no se dice”, como parte de la campaña “Hablemos a tiempo: No tienes que esperar a que se note”, impulsada por el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”).

La intervención reunió frases como “todo bien”, “normal”, “nada”, “no quiero preocupar a nadie” o “prefiero resolverlo solo”, respuestas que los propios jóvenes identificaron como parte de su día a día, y que detrás de ellas puede existir malestar emocional que no resulta evidente. Con ellas, 18 organizaciones juveniles construyeron el muro, una iniciativa que busca abrir conversaciones sobre lo que muchas veces cuesta expresar.

Frank Maita, de la Red de Participación de Juventudes de San Martín de Porres, planteó la necesidad de hablar sobre salud mental sin tabúes y promover políticas públicas que incorporen esta problemática como una prioridad, y no como un tema pendiente en la agenda. Lucía Llaja, de Convergencia Política, resaltó que pedir ayuda no debe interpretarse como debilidad, pero destacó el valor de la escucha activa, el acompañamiento y el apoyo colectivo entre pares.

Al respecto, el director general del instituto, Alfredo Saavedra Castillo, explicó que, en caso de adolescentes, las familias no deben minimizar el malestar con respuestas como “esto se te va a pasar”, por lo que remarcó la importancia de prestar atención.

PROCESO DETRÁS DEL MURO

Por su parte, Mercedes Arévalo, jefa del Departamento de Promoción de la Salud Mental y Prevención de Problemas Psicosociales de la DEIDAE de Salud Colectiva, sostuvo que fueron los propios jóvenes quienes, durante el proceso de trabajo conjunto, identificaron esas respuestas automáticas que usan para no preocupar a los demás.

Ante ello, recomendó no quedarse únicamente con la respuesta inicial, sino recurrir también a las redes cercanas de apoyo: amigos, familiares, compañeros, docentes u organizaciones comunitarias.

CAMBIOS QUE DEBERÍAN LLAMAR LA ATENCIÓN

Entre las alertas, el médico psiquiatra del Departamento de Emergencia, Arturo Changana, mencionó los cambios en el estado de ánimo, aislamiento, desesperanza o descuido personal en el caso de adultos; y pérdida de interés, alteraciones del sueño o bajo rendimiento académico en niños y adolescentes. “Es importante que reconozcamos y conversemos con esa persona”, dijo.

Frente a estos pensamientos, crisis o riesgo de hacerse daño, corresponde buscar atención de emergencia.

“Tenemos que ponernos en el lugar de ellos, tenemos que ser empáticos, practicar mucho la escucha activa y, sobre todo, validar sus emociones”, apuntó Jessuca Chire, de la DEIDAE de Niños y Adolescentes.

CAMPAÑA

La campaña “Hablemos a tiempo” propone cinco acciones frente al silencio: decirlo, preguntar, escuchar, acompañar y conectar con ayuda.

Asimismo, este jueves se convocó a toda la población arequipeña a sumarse a otra campaña, “No estás solo”, en el puente Chilina desde las 17:00 horas.