El juez Paúl Ruiz Paredes, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, ha dispuesto la comparecencia con restricciones para el conductor de la empresa AQP Masivo, Carlos Wilfredo Cobarrubia Torres, por el presunto delito de lesiones culposas graves. Esto se debe a la caída del estudiante de 12 años desde el vehículo en movimiento, en Zamácola, Cerro Colorado.

Con esta medida, el juez ha rechazado el pedido de 6 meses de prisión preventiva presentado por la fiscal Alexsandra Paredes. El juez argumentó que la posible condena futura por el delito de lesiones culposas graves sería menor a 5 años, ya que este delito se sanciona con una pena de 4 a 6 años. Por lo tanto, consideró que la prisión preventiva no sería proporcional en este caso.

Según el D.L. 1585, modificado el año pasado por el Congreso de la República, la prisión preventiva se aplica únicamente a delitos que conllevan una sentencia igual o mayor a 5 años de pena efectiva.

“Las leyes no las hacemos nosotros, eso es responsabilidad del Congreso... El juez no hace la ley, solo la aplica”, indicó más de una vez el magistrado durante la audiencia de prisión preventiva, que tuvo una duración aproximada de 6 horas.

FUNDAMENTOS DE FISCALÍA Y LA DEFENSA

Aunque se reconocieron las pruebas necesarias y convincentes del delito, como los videos y el acta policial, así como el reconocimiento del accidente en el que el estudiante cayó del vehículo el 15 de abril en la zona de Zamácola, debido a que la puerta estaba abierta, el juez Ruiz Paredes responsabilizó a la Fiscalía por no sustentar la gravedad de la pena.

El abogado del investigado, Víctor Orihuela, negó que se trate de un delito, sino de una infracción administrativa, argumentando que el conductor no tuvo la intención de provocar el accidente y abrió la puerta porque se acercaba a un paradero. Alegó que el niño cayó del vehículo mientras intentaba alcanzar su mochila, que se había caído primero, y que la falta de una reacción oportuna o la pérdida del equilibrio se debió a la contextura gruesa del estudiante.

La fiscal advirtió el riesgo de fuga por parte del conductor, debido a un proceso por violencia familiar en 2020, en el que agredió a su madre y hermanos. Además, destacó que el conductor no cuenta con arraigo domiciliario de calidad (vivienda de padres), familiar ni laboral. Sin embargo, el juez manifestó que el proceso por violencia no puede considerarse como antecedente, ya que el fallo fue reservado y no hubo una condena.

En consecuencia, el juez Ruiz Paredes ordenó la liberación del acusado y dictó medidas para que el chofer se presente ante el juzgado cada 15 días y asista a todas las audiencias requeridas por la Fiscalía.

Además, para garantizar su permanencia en la ciudad, se le exigió el pago de una caución de 40 mil soles en un plazo de 10 días. En caso de no cumplir con esta condición, se revocará la medida y se procederá con la prisión preventiva. Cabe mencionar que, como medida de predisposición, el abogado comunicó que se había realizado un desembolso de 3 mil soles como reparación civil antes de la audiencia.

Sin embargo, al final de la audiencia, el conductor investigado manifestó que no tenía la posibilidad de conseguir los 40 mil soles exigidos. Es importante resaltar que el imputado había trabajado como chofer durante 30 años y que su licencia de conducir fue suspendida después de este accidente.

MADRE DEL MENOR PIDE HUMANIDAD

La madre del menor solicitó humanidad al juez, ya que su hijo aún se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave. Aseguró que ningún familiar del conductor ni de la empresa AQP Masivo se había acercado al hospital con la intención de brindar apoyo para cubrir los gastos del menor. “Todo se está cubriendo con el apoyo de la población”, afirmó.

