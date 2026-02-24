El lodo ingresó a la vivienda de Julián Suca Idme, sepultando muebles, electrodomésticos y años de esfuerzo familiar. El padre de familia terminó en escombros, pero también perdió a su mascota, un perrito.

EL violento huaico descendió por la torrentera de Villa Confraternidad y arrasó con casi todas sus pertenencias en el distrito de Alto Selva Alegre. Por la pérdida de su vivienda, duerme en la casa de un familiar. El caso de Julián refleja el drama que vivieron decenas de familias tras las intensas lluvias registradas el domingo en Arequipa.

Las asociaciones de Villa Ecológica, Villa Confraternidad y el sector El Hurangal fueron las más afectadas por el ingreso de huaicos en las torrenteras que provocaron inundaciones y daños estructurales en varias viviendas.

Según los primeros reportes de la municipalidad distrital, el desborde de las torrenteras ocasionó el desprendimiento de rocas que impactaron contra muros y fachadas, debilitando las estructuras. En varios inmuebles, el agua alcanzó ambientes completos, obligando a las familias a retirar apresuradamente sus electrodomésticos y enseres para evitar que se malograran, mientras continuaban las labores de limpieza.

CIERRAN PUENTE VILLA CONFRATERNIDAD

Uno de los puntos más críticos es el puente Villa Confraternidad, que fue cerrado temporalmente para ejecutar trabajos de rehabilitación. La preocupación principal es la tubería matriz que abastece de agua potable a la zona, la cual podría colapsar ante un nuevo ingreso de la torrentera, dejando sin servicio a cientos de vecinos.

Además, los accesos a diferentes sectores del distrito quedaron seriamente dañados. Ante esta situación, se dispuso la intervención de maquinaria pesada para despejar vías y garantizar el tránsito de peatones y vehículos.

Mientras las autoridades evalúan los daños y coordinan acciones de respuesta, las familias afectadas continúan retirando lodo y escombros de sus viviendas, intentando recuperar algo de lo perdido y temiendo que nuevas lluvias agraven aún más la emergencia.

VIDEO