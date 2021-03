La elaboración de los estudios, pero solo hasta la fase de expediente técnico para la construcción del puerto Corío en la provincia de Islay, es la propuesta con la que llegó a Arequipa el candidato a la presidencia del Perú por el partido Morado, Julio Guzmán.

El postulante manifestó que en su posible gobierno no se empezará con la ejecución de la obra, porque los 5 años solo alcanzarían para la elaboración de los estudios, con el fin de que el siguiente gobierno continúe con la construcción.

Reactivar la economía nacional con la generación de empleos temporales de 6 meses en la construcción de veredas, gradas y muros de contención es su propuesta para reactivar la economía.

Para el postulante, distribuir tablets a todos los escolares sería la solución para acceder a la educación y no se requeriría de más presupuesto del que ya está asignado, pero el gerente regional de Educación de Arequipa, Raúl Sanchez, en reiteradas veces dijo que el presupuesto y las 11 mil tablets asignadas para Arequipa fueron insuficientes, porque se requieren al menos 40 mil para atender la demanda.

Además, el problema pasa por la falta de cobertura de internet y la falta de electricidad en las zonas rurales.

Julio Guzmán propuso reactivar la economía con la generación de puestos temporales| Foto: Eduardo Barreda

Julio Guzmán llama fascista a López Aliaga

Guzmán también se solidarizó con Verónica Mendoza y llamó fascista a su contrincante de Renovación Popular Rafael López Aliaga, luego que calificó de zánagana a Mendoza y Mantenido a Guzmán.

“Cuando una persona insulta de esa manera, es que su nivel de autoestima está por los suelos y que más bien es una persona insegura… así que a mí no me va a decir quién trabaja y quien no trabaja, le pediría al señor Aliaga que, en lugar de insultar, primero pague sus impuestos, que deje de odiar a las mujeres, que deje de ser un fascista y de sabotear el proceso de vacunación”, dijo.