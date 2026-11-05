Las juntas de usuarios de la región reiteraron su pedido para que la maquinaria de línea amarilla del Gobierno Regional de Arequipa sea transferida bajo la modalidad de cesión en uso. Estos equipos fueron adquiridos en 2024 para atender emergencias y posteriormente cedidos a las municipalidades provinciales.

La solicitud fue planteada por el electo presidente de la Junta Regional de Usuarios de Arequipa, Darío Becerra, quien sostuvo una reunión esta semana con el gobernador regional para viabilizar el pedido. No obstante, precisó que la transferencia podría concretarse recién durante la próxima gestión regional.

Según indicó el dirigente, la cesión en uso tendría una duración de dos años. Durante ese periodo, el abastecimiento de combustible podría cubrirse mediante fichas de emergencia gestionadas por las juntas de usuarios, aunque no descartó que los propios agricultores asuman dichos gastos de ser necesario.

“Las fichas de emergencia ya vienen con combustible, vienen con operador, pero a veces la maquinaria cuesta, entonces para poder hacer sobremeta necesitamos la maquinaria. Si no viene el dinero, entonces nosotros podemos financiar de repente algunas fichas como juntas de usuarios con nuestros recursos propios”, aseguró.

Becerra explicó que la maquinaria sería destinada principalmente a trabajos de defensa ribereña y descolmatación de cauces. Actualmente, las unidades se encuentran ejecutando labores de prevención frente a posibles emergencias, por lo que su cesión se concretaría recién en la siguiente administración regional.