El área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1 abrió un expediente de investigación al alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, por una presunta vulneración al principio de neutralidad, al participar de actos proselitistas de Alianza Para el Progreso (APP).

Este expediente surge a raíz de una denuncia presentada por Verónica Zevallos Choquemamani el 29 de enero, no obstantes, esta denuncia señalaba un presunto favorecimiento hacia la candidatura de Adolfo Donayre, exasesor de Rivera Chávez, y pedía la exclusión del candidato a diputado, pero, el informe solo abarca los hechos relacionados a los actos proselitistas en los que tuvo participación la autoridad edil.

DOS HECHOS QUE EL JURADO INVESTIGA

En total se analizaron 17 enlaces de Facebook y 76 capturas de imágenes, de las cuales se analizarron solo 7 casos al pertenecer estas a la jurisdicción del JEE Arequipa 1. De estos casos evaluados, en dos de ellos se observa una presunta conducta de favorecimiento del alcalde hacia APP.

Estos dos casos corresponden a la reunión con el Comité Político Regional de Alianza Para el Progreso y la inauguración del local de campaña de la candidata a diputada Lily Juárez, además de advertir la presencia de la autoridad en diversas fotos de Humberto Acuña, hermano del candidato presidencial de APP, César Acuña.

Alcalde podría ser multado por infringir el principio de neutralidad (Foto: Difusión)

En estas fotos se le observa con vestimenta que lleva el símbolo de APP, acompañado de Adolfo Donayre, Lily Juárez y José Supo, todos ellos candidatos a diputados por esta organización política.

De igual forma, entre todos los medios presentados, se observa un video en el que a Riversa se le escucha decir: “(…) el encargo que me dio el ingeniero, candidato y próximo presidente Cesar Acuña es liderar el partido de la “A” en todo lo que es la región de Arequipa. (…)”.

Segundos después también se escucha decir a Víctor Hugo Rivera “El día de hoy estamos junto a todos los candidatos, en especial a la presencia de nuestra candidata a diputada número uno Lily, así que estimados amigos, gracias por estar (…)”, según señala el informe, estos actos, fueron suficientes para que el Área de Fiscalización eleve el informe al JEE Arequipa 1.

De confirmarse que infringió el principio de neutralidad, Rivera Chávez podría ser multado por el Jurado Electoral.

