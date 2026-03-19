Un proceso de alimentos a favor de una menor de edad fue resuelto en una sola audiencia de conciliación por el 7° Juzgado de Paz Letrado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, evitando así la prolongación del conflicto judicial.

El caso estuvo a cargo del juez Oscar Enrique Gamero Gonzales, quien formalizó el acuerdo entre los padres, tras un proceso previo de mediación impulsado por el Equipo Multidisciplinario de Familia.

Antes de la audiencia, ambas partes participaron en sesiones de diálogo orientadas a alcanzar consensos sobre la pensión alimentaria. Estas reuniones fueron conducidas por el especialista David Melendes Castillo, lo que permitió avanzar en un acuerdo previo.

Durante la audiencia de conciliación, el juez validó el acuerdo alcanzado, el cual tiene carácter de cosa juzgada y es de cumplimiento obligatorio. Esto permitió cerrar el proceso de manera anticipada, sin necesidad de esperar a la audiencia única que estaba prevista para abril.

Según informó la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la madre había solicitado inicialmente una pensión de 1,000 soles mensuales. Sin embargo, tras la mediación, se acordó que el padre abonará 500 soles, además de cubrir en su totalidad los gastos educativos de la menor, como pensiones escolares, útiles y uniformes.

Este caso se enmarca en el “Programa Piloto de Mediación Intrajudicial Familiar en Proceso de Alimentos”, promovido por el Poder Judicial, que busca resolver conflictos familiares de forma más rápida y efectiva, priorizando el bienestar de los menores.

La conciliación evidencia que se puede reducir tiempos y costos, además de garantizar acuerdos que protejan el interés superior del niño.

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