La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó ayer el conteo de votos de la segunda vuelta, confirmando así que la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se impuso como ganadora con el 50.135% de los sufragios, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) llegó al 49.865%.

El primer lugar fue con 9 millones 223 mil 396 de votos, frente a los 9 millones 173 mil 755 de votos obtenidos por el candidato de Juntos por el Perú.

El resultado fue recibido por Fujimori con prudencia y sostuvo que, ante la división que vive el país, será fundamental escuchar a todos los sectores de la población en su gestión.

“Muy contenta (por los resultados), hemos visto que el conteo de la ONPE finalmente terminó, pero de todas maneras ahora nos falta esperar con prudencia y mucha humildad la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”, declaró afuera de su vivienda.

Arequipa y las otras regiones del sur del Perú no le dieron el respaldo electoral, según el conteo del 100% de las actas, siendo 918 mil 264 los votos válidos de un total de 978 mil 816 votos emitidos en la región Arequipa.

El 63.598% de votos válidos, equivalente a 584 mil cédulas fue para Roberto Sánchez, mientras que Fujimori obtuvo el 36.402%, equivalente a 334 mil 264 votos.

Además, 3 mil 777 electores (0.386%) votaron en blanco y 56 mil 447 ciudadanos (5.800%) anularon sus votos.

Sobre la posible conformación de su gabinete ministerial, la lideresa de Fuerza Popular dijo ayer que maneja algunas opciones, pero no precisó nombres, enfatizando que el principal objetivo de su equipo de gobierno será priorizar el orden en el país, así como las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño. “Tenemos muy claro que hay dos grandes retos que tiene nuestro país. Primero es recuperar el orden y en segundo lugar, tomar medidas preventivas de cara al fenómeno El Niño, que ya llegó. Lamentablemente, el Gobierno que está culminando no ha hecho muchos trabajos de prevención; por lo tanto, vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia a ese trabajo”, agregó.

REACCIÓN DE ROBERTO SÁNCHEZ

Tras el conteo a cargo de la ONPE, lo que se espera es que el Jurado Nacional de Elecciones oficialice los resultados y proclame a la ganadora para que pueda asumir la presidencia el 28 de julio, por el periodo 2026-2031.

Entrada la tarde, El excandidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) reconoció el resultado electoral y su derrota ante Keiko Fujimori pero insistió en que este triunfo fue “irregular” y que apelará ante instancias internacionales para “hacer respetar el voto popular”.

Anunció también que formará una coalición de “resistencia” contra la virtual presidenta. En diálogo con RT en Español, insistió en su discurso contra el proceso electoral.

“La instancia en el Perú es la última y lo que ellos determinen tendrá que respetarse, porque eso es la ley. Pero nuestra certeza no acaba allí. Apelaremos no solamente a la entidad constitucional del Perú“, sentenció y agregó buscarán en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la defensa de su teoría de la vulneración de los resultados.

Sin embargo, tras varios intentos para anular actas de sufragio dentro y fuera del país alegando un supuesto fraude, no ha podido demostrar ninguna de las especulaciones y todos sus pedidos ante los jurados especiales y el Jurado Nacional de Elecciones fueron declarados improcedentes, además de haber estado fuera de tiempo y no contar con el pago respectivo para su procesamiento.