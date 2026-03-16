El silencio de la madrugada se quebró con un llanto persistente, era el sonido de una nueva vida. Horas después, la recién nacida terminaría siendo llevada hasta una calle del sector de Cerro Salaverry, donde una mujer llamó al Serenazgo de Socabaya para decirles que había encontrado a la bebé abandonada. La escena estremeció a los agentes y, poco después, a toda la ciudadanía.

Sin embargo, detrás de aquella perturbadora imagen que también despertó la indignación colectiva, existe otra historia, menos visible y más compleja de entender. Es la historia de su joven madre que, según la obstetra que la acompaña y todo su entorno familiar, atravesó un inesperado parto en soledad y en medio de un profundo estado de shock.

La madre de Dulce María lucha por recuperar a su hija

LA HISTORIA DE LA JOVEN MADRE

Quienes hoy intentan reconstruir lo ocurrido, sostienen que no solo nació una niña. También comenzó una historia marcada por el miedo, la confusión y una decisión equivocada y que hoy está bajo investigación fiscal pues la joven madre intenta revertirlo para recuperar a su hija.

Diana, así la llamaremos para identificarla, tiene 19 años, es la segunda de tres hermanas y vive con sus padres, que suelen estar ausentes de casa por trabajo. La joven se muestra nerviosa, compungida y avergonzada mientras trata de explicar su caso. Según su testimonio, nunca sospechó que estaba embarazada. Los malestares físicos que sentía los atribuía a problemas gástricos que ya había padecido antes.

Dulce María fue atendida y asistida en el Hospital Honorio Delgado Espinoza

“Yo pensaba que era gastritis, por eso tomaba pastillas. Nunca imaginé que estaba embarazada”, contó. Además, asegura que su cuerpo tampoco mostró cambios evidentes, más que una ligera hinchazón en el vientre, que pudieran alertarla sobre una gestación.

La obstetra Camila Gómez que acompaña a Diana, explicó que su caso podría corresponder a un embarazo críptico, una gestación poco frecuente en el que una mujer no se da cuenta de que está gestando hasta los últimos meses o incluso hasta el momento del parto. Asegura que este tipo de embarazos está documentado en la literatura médica.

“No necesariamente hay crecimiento del vientre ni síntomas claros. Incluso algunas molestias pueden confundirse con otros problemas de salud”, señaló la obstetra.

UN PARTO EN SOLEDAD

Diana sostiene que el descubrimiento de su gestación llegó de la manera más abrupta y mientras se encontraba sola en casa. La madrugada del 17 de marzo comenzó a sentir dolores intensos en el abdomen y creyó que era un episodio de su gastritis. Minutos después quedó conmocionada, en shock.

Sin comprender lo que estaba sucediendo, terminó dando a luz sin ningún tipo de asistencia. En medio del llanto, sangre y la confusión, cortó el cordón umbilical con una tijera. “No sabía qué hacer”, dijo Diana.

“Imagínese descubrir, de repente, el embarazo mientras se está en el parto completamente sola, ver mucha sangre y escuchar llorar al bebé sin saber qué hacer. Es una situación fuerte”, explica la obstetra.

Diana permaneció con la bebé unas horas en su habitación hasta que pudo expulsar parcialmente la placenta. Recuerda que se levantó, salió de casa y caminó sin rumbo. Fue entonces que decidió llamar al serenazgo y asegura con insistencia que nunca quiso abandonar a su hija. “No sabía qué hacer y dije que la había encontrado”, aseguró.

La recién nacida fue encontrada desnuda y trasladada por los serenos de Socabaya al hospital (Foto: Difusión)

Los serenos que recibieron a la recién nacida la trasladaron al hospital Honorio Delgado donde le “bautizaron” con el nombre de “Dulce María Honorio Delgado” para poder registrarla en el SIS y cubrir los gastos de su atención a través del seguro del Estado.

La noticia del abandono generó una fuerte reacción de indignación y a la vez de solidaridad en la ciudadanía. Muchos se preguntaban cómo una madre podía dejar a su hija de esa manera, pero otros prefirieron movilizarse llevando ropones, pañales y alimento para la bebé que no quedó desprotegida. Incluso hay quienes se presentaron en el hospital con la intención de adoptarla.

El mismo día, la familia de Diana se enteró de lo que había ocurrido. El personal de serenazgo buscó a la madre para indagar cómo había encontrado a la bebé. Su tía la llamó con insistencia y cuando finalmente conversaron, supo que algo no estaba bien. “Se le escuchaba perdida, como si no estuviera en sí”, contó la tía que ese mismo día se presentó en el hospital y se presentó como posible pariente para indagar por la bebé, pero no le brindaron información. “Hasta entonces nunca supimos que estaba embarazada, yo la vi en enero vistiendo un top y no se notaba que estuviera embarazada”, dijo

Al día siguiente Diana ingresó de emergencia al hospital regional. Los médicos detectaron que presentaba anemia por la pérdida de sangre, presión arterial elevada y restos de placenta en el útero, por lo que fue necesario realizarle un procedimiento médico para retirar los restos. Diana sostiene que intentó acercarse a su hija y amamantarla, pero no se lo permitieron.

DEMANDA DE LA FÍSCALÍA Y LA LUCHA POR RECUPERARLA

La lucha por recuperarla. La Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de abandono y exposición al peligro; en tanto que la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió la resolución administrativa N° 0381-2026 a través de la cual dio varias disposiciones, entre ellas la suspensión de la patria potestad a los progenitores de Dulce María.

El sábado 7 de marzo, la bebé fue dada de alta y por disposición de la UPE fue trasladada a un hogar de acogida, seleccionado para su cuidado temporal. Días antes se trasladaron a dicho hogar todas las donaciones recibidas por las asistentas sociales del Honorio Delgado.

Jordy Martínez, abogado de la madre de Dulce María (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

El abogado Jordy Martínez, quien asumió la defensa de la joven, sostiene que no existió intención de abandono. “Ella no actuó con la intención de dejar a su hija. Lo que ocurrió fue una situación extrema, en medio de un parto inesperado y un estado de shock”, refirió el abogado.

Según el letrado, la joven también fue quien pidió ayuda a serenazgo. “Ella misma llamó para pedir apoyo porque su prioridad era que la bebé recibiera atención médica”, asegura.

Actualmente, la defensa busca demostrar que la joven puede asumir el cuidado de su hija y que cuenta con el respaldo de su familia. “Estamos presentando los informes médicos, psicológicos y todas las pruebas necesarias para demostrar que se trató de una situación extraordinaria”, explicó el abogado tras señalar que aún no han convocado a la joven para que rinda su declaración ni se le han hecho las evaluaciones correspondientes, buscan también que se deje sin efecto la disposición dada por la UPE.

Esta es la versión de Diana, una joven que hoy enfrenta un proceso legal y también el peso del juicio público en su camino por volver con su hija. “Yo quiero recuperar a mi hija”, repite Diana con voz entrecortada, acompañada y sostenida por su familia en este complicado proceso que recién comienza.

MADRE PRESENTÓ CUADRO DE ANEMIA

La madre de Dulce María luego de dar a luz presentó un cuadro de anemia en su cuerpo, por lo que fue atendida en el hospital Honorio Delgado. Médicos encontraron restos de placenta, por lo que tuvo que realizarse una limpieza, familias de la joven madre indicaron que durante los últimos meses no se notaron síntomas de que estuviera embarazada.

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