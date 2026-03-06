Las siete represas que conforman el Sistema Hidráulico Chili almacenan actualmente 303 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 77% de su capacidad total. Esta situación genera preocupación sobre la disponibilidad del recurso hídrico para el abastecimiento durante 2026 en la ciudad de Arequipa.

El volumen actual es menor al registrado en la misma fecha del 2025, cuando los embalses alcanzaban 393 millones de metros cúbicos, es decir, el 100% de su capacidad.

ALMACENAMIENTO DE REPRESAS

De acuerdo con el reporte de Autodema, la situación más crítica se registra en la represa Aguada Blanca, que solo almacena 5 millones de metros cúbicos de los 22 millones que puede contener, equivalente a apenas el 19% de su capacidad.

En contraste, la represa El Fraile alcanza alrededor del 90% de almacenamiento, con 119 millones de metros cúbicos. La represa Chalhuanca llega al 52% al acumular 13 millones de metros cúbicos de un máximo de 25 millones.

Por otro lado, la represa Pillones se encuentra entre las que presentan mejor nivel de almacenamiento, con 76 millones de metros cúbicos de un total de 80 millones, lo que equivale al 94%.

Otras infraestructuras también presentan niveles intermedios. Dique Los Españoles almacena 6 millones de metros cúbicos de los 9 que puede contener, mientras que la represa Bamputañe registra 31 millones de metros cúbicos de un total de 40 millones, equivalente al 78%. Finalmente, la represa El Pañe alcanza el 65% de su capacidad, con 64 millones de metros cúbicos de un máximo de 97 millones.

AGUA COLORADA POR DESCARA DE SEDIMENTOS

La baja reserva en Aguada Blanca obligó a realizar descargas desde otras represas del sistema, lo que provocó la descarga de sedimentos acumulados y ocasionó que el agua potable llegue turbia a algunos sectores de la ciudad.

La empresa SEDAPAR indicó que esta situación es temporal y aseguró que el agua tratada que se distribuye en la ciudad es apta para el consumo humano. Sin embargo, algunos vecinos reportaron no solo el cambio de color, sino también la presencia de una ligera capa grasosa que queda adherida en los recipientes.

Desde el SENAMHI se informó que las lluvias en la sierra alta, donde se ubican las represas, vuelven las lluvias entre el 6 y el 11 de marzo. El jefe zonal de la institución en Arequipa, Guillermo Gutiérrez, explicó que mientras en la ciudad se registraban lluvias intensas, en las zonas altas se presentó ausencia de precipitaciones pluviales, lo que influyó en el bajo aporte de agua hacia las represas.

