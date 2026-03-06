El agua potable comenzó a salir con una coloración oscura desde la mañana de hoy en varios sectores de Arequipa. Según informó la empresa prestadora SEDAPAR, el cambio se debe a la remoción de sedimentos en las represas del Sistema Regulado Chili.

De acuerdo a su información, las maniobras que se realizan en el sistema han alterado temporalmente los estándares de calidad del agua cruda, lo que explica la variación en la coloración. Sin embargo, según la empresa se activaron maniobras de contingencia para contener el impacto.

Pese a la coloración, el agua potable que se distribuye a la población cumpliría con los estándares de inocuidad y calidad para el consumo humano. La situación se mantendrá de forma temporal, hasta que Autodema regule nuevamente los niveles en las represas del sistema.

MANIOBRAS SE REALIZAN A PEDIDO DE SEDAPAR

Al respecto, Autodema comunicó a través de un comunicado que las maniobras operativas en las represas del Sistema Regulado Chili se realizan a pedido de la empresa Sedapar con el fin de garantizar el abastecimiento del líquido, aunque no especifica las represas en las que se hacen los movimientos.

La entidad argumenta que la medida se realiza a consecuencia de la disminución considerable de lluvias en la cuenca alta del sistema, lo que causó la reducción de ingreso de agua hacia las represas. Frente a este escenario y a pedido de Sedapar se realizan las descargas controladas desde algunas presas.

La entidad explicó que estas maniobras pueden generar de manera temporal la movilización de sedimentos naturales acumulados en los cauces y embalses. Esta situación, indicaron, es monitoreada de forma permanente por las autoridades responsables del sistema hídrico.

ALMACENAMIENTO DE LAS REPRESAS

Según el reporte de Autodema, la represa Aguada Blanca, la que abastece directamente al río Chili solo cuenta con 5 millones de metros cúbicos (m3) de agua de los 22 millones de m3 de su capacidad máxima, la represa El Frayle tiene 106 de 119 millones de m3, Challhuanca solo tiene 13.30 de su capacidad máxima de 25. La represa Pillones tiene mayor cantidad de almacenamiento, pues cuenta con 76 millones de m3 de los 80 que es su capacidad máxima.

