La mínima diferencia entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantiene la incertidumbre política en el país, mientras continúan los cuestionamientos desde algunos sectores respecto a los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral.

El analista político Gines Barrios consideró que las denuncias formuladas por Roberto Sánchez sobre una presunta alteración de la voluntad popular resultan contradictorias con la posición que mantuvo durante la primera vuelta cuando los resultados lo favorecían.

“El señor Sánchez se pinta de cuerpo entero como un oportunista circunstancial, porque en la primera vuelta él ha estado contento con los resultados, no tuvo pronunciamiento alguno sobre fraude”, afirmó.

Barrios sostuvo que hablar de una supuesta manipulación electoral sin pruebas puede afectar la estabilidad institucional. “Hablar de que estos resultados son consecuencia de que se ha torcido la voluntad de los votantes resulta cuestionable en la boca de alguien que debe mantener la calma y la serenidad en favor del país”, señaló.

Por su parte, el analista Rober Villalba indicó que el escenario actual responde a una fuerte polarización y a los estrechos márgenes entre ambos candidatos.

“Es un estrés político lo que está ocurriendo en estos momentos”, afirmó, al advertir que la incertidumbre alcanza tanto a militantes como a la ciudadanía.

Respecto a las denuncias de fraude, Villalba explicó que podría tratarse de un fenómeno conocido como “fraude preventivo”.

“Es una narrativa que aparece cuando sospechas que hay una derrota inminente”, precisó, aunque remarcó que hasta el momento “no existen indicios o pruebas contundentes de un posible fraude”.

Gines Barrios explicó que una diferencia mínima es suficiente para definir al ganador.

“En segunda vuelta cualquiera puede ganar por un voto. ¿Y qué pasa si empataran voto a voto? Podrían ir inclusive a poner al Perú a la suerte: pueden lanzar una moneda”, manifestó. No obstante, precisó que mientras uno de los candidatos obtenga aunque sea un voto más que su contendor, será proclamado presidente.