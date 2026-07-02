La reorganización provocada por las licencias de regidores y el ascenso de la nueva alcaldesa continúa pasando factura a uno de los programas sociales más sensibles de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Mientras 89 ollas comunes siguen esperando alimentos prometidos desde inicios de año, la nueva comisión de regidores recién empezó a recibir la documentación del caso.

La presidenta de la comisión de Desarrollo Social del concejo provincial, la regidora Valeria Zamata, informó que recientemente solicitó un informe al gerente de Desarrollo Social para conocer el estado del proceso, las observaciones formuladas y el seguimiento realizado por la comisión anterior, con el objetivo de elaborar un reporte que será presentado ante el Concejo Municipal.

La concejal explicó que el cambio de comisiones, originado por las licencias de algunos regidores y la asunción de la nueva alcaldesa, obligó a reorganizar el trabajo de fiscalización y precisó que su grupo recién fue instalado y ahora recibe los actuados desarrollados por la comisión anterior para continuar con las investigaciones.

Zamata también señaló que anteriormente se solicitó información sobre el retraso en la entrega de alimentos; sin embargo, dicha documentación no fue remitida oportunamente por los anteriores funcionarios en la gestión de Rivera Chávez.

En paralelo, la municipalidad informó que la demora se debe a trámites administrativos y a la reanudación del proceso de compra de alimentos para completar las canastas destinadas a las ollas comunes.

La demora mantiene en incertidumbre a las 89 ollas comunes de la provincia, que desde enero no reciben las canastas alimentarias comprometidas por la comuna. Aunque la comuna provincial anunció que la entrega se concretaría en julio tras la reactivación de los procesos de compra.