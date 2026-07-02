Santo Tomás de Aquino, el buey mudo, decía que deben gobernar “qui in virtute intelectiva excedunt”, esto es, los que sobresalen por la virtud de la inteligencia. No los mercantilistas, los facinerosos, los argolleros o los desleales profesionales. Particularmente, no deben gobernar los chaqueteros que cambian de camiseta a la velocidad de la luz, esa especie particular de cortesanos que se inclinan a diestra y siniestra levitando en una nube, en la nube perversa de la fatuidad. Levitan por soberbios. Levitan por no controlar la realidad. Tenía razón el Aquinate, han de gobernar los inteligentes, los que se han ejercitado en la virtud de la gestión, en el idioma del objetivo, en la ciencia de la eficacia.

Para ejercitar dicha inteligencia efectiva los gobernantes tienen que ser audaces. Ser audaz no es ser imprudente. El audaz, sopesándolo todo, arriesga y avanza. El imprudente actúa sin pensar, puede avanzar o retroceder sin analizar su circunstancia. La audacia ha salvado a los países. La suerte está del lado del audaz. Solo con audacia podremos liquidar estos años de guerra civil absurda y maniquea. Solo una presidencia audaz logrará mirar más allá de estos cinco años, más allá de los cien días de rigor. Solo audazmente miraremos por encima de las grandes pasiones y las pequeñas ambiciones.

Sí, tienen que gobernar los mejores y es la hora de los audaces. Conviene bien leer el mandato del pueblo: ¿quiere el Perú más de lo mismo? Un nuevo gobierno implica una nueva forma de gestionar e introducir una nueva clase política que trabaje para superar a la anterior. A cada tiempo su política. A cada etapa, un equipo audaz e inteligente capaz de entender el idioma de la lealtad.