Carlos Sánchez, coordinador de la comisión de festejos y subgerente de Turismo y Comercio Exterior, anunció hoy que la primera semana de julio se llevará a cabo la ceremonia oficial para el anuncio del programa de actividades por el aniversario de la ciudad de Arequipa .

Este cronograma tendrá algunas variaciones con relación a la edición anterior donde se espera resaltar la cultura, el arte y la gastronomía local.

El anuncio genera expectativa, especialmente en el emblemático Corso de la Amistad. Sánchez señaló que para esta edición se implementará un número limitado de participantes, priorizando un cambio de enfoque en la organización del evento para que la actividad no termine tarde. “Este corso tendrá calidad más que cantidad”, aseguró el funcionario.

​La comisión de festejos trabaja para obtener el financiamiento del evento a través del sector privado. El presidente de la comisión detalló que están en pleno proceso de captar patrocinadores estratégicos. “El objetivo es lograr que la Municipalidad Provincial de Arequipa gaste lo más mínimo en la organización de las actividades y se optimicen los recursos públicos".

​Uno de los puntos que aún se encuentra en debate es la participación de las tradicionales delegaciones de sayas y caporales. Al respecto, Sánchez informó que ya se tuvo reuniones de coordinación con los representantes de la Asociación Provincial de Puno. “Se está evaluando si serán incluidos en el Corso de la Amistad o si tendrán un día aparte para sus presentaciones”, apuntó.

​La organización ha fijado una postura firme respecto al carácter de la celebración, adelantando que está completamente prohibida la participación de políticos en el corso de este año.

Con esta medida, la comisión busca preservar el espíritu cultural de la festividad y evitar que sea utilizada como plataforma de campaña. “Será una festividad entregada al turista nacional y extranjero”, afirmó.