Al menos 4 a 5 días tardará la limpieza de la carretera Cabanaconde-Choco, según la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Choco, Eva Chura. La autoridad informó que la Municipalidad Provincial de Caylloma prestará la maquinaria, la cual empezará a trabajar desde esta tarde, si el clima lo permite.

Cabe recordar que los derrumbes en esta vía carrozable hacia Choco ocurrieron la noche del martes en las zonas de Pinshulca, Kengo, y Tumarihua. Mientras que en el mismo distrito los deslizamientos de piedras se registraron en los anexos de Llanca y Ucuchachas. De esta forma, son en total 5 los puntos bloqueados.

Tras la reunión con Berly Gonzalez, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, la alcaldesa indicó que existe un compromiso del GRA para trasladar una maquinaria hacia Choco, la cual se quedaría por la temporada de lluvias para atender las emergencias que surjan, considerando que los deslizamientos fueron continuos en pocos días de lluvia.

La municipalidad de Choco se encargará de cubrir los gastos de combustible y el sueldo del operador. De no contar con el presupuesto suficiente, recurrirá a la ayuda de la Municipalidad Provincial de Castilla.

