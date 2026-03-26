Una ligera lluvia sorprendió esta tarde a los ciudadanos de diferentes distritos de Arequipa. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) aclaró que estas lluvias no corresponden al periodo regular, ya que desde el 20 de marzo el país ingresó a la estación de otoño.

El especialista del Senamhi, José Luis Ticona, indicó que se trata de un evento aislado, pues el otoño se caracteriza por el registro de nevadas en las zonas altoandinas, pero también pueden registrarse lluvias ligeras en sectores intermedias de la ciudad.

En ese contexto, el Senamhi emitió una alerta naranja que advierte la presencia de lluvias, granizo y nieve en zonas altas de las provincias de La Unión, Castilla, Condesuyos, Caylloma, Caravelí y Arequipa, entre el viernes 27 y sábado 28 de marzo.

Se prevé la caída de granizo y nieve en localidades ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m., además de vientos que alcanzarían velocidades de hasta 35 km/h.

Estas condiciones podrían afectar a transportistas que se desplazan hacia regiones como Puno y Cusco, así como en vías de las provincias altas. Las autoridades recomendaron tomar precauciones para evitar quedar varados en rutas como Imata, en la carretera Arequipa-Puno.

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