Aproximadamente 930 familias permanecen sin servicio de energía eléctrica en los diferentes distritos como Yanahuara, Cercado, Sachaca, Paucarpata en Arequipa, como consecuencia de las lluvias intensas registradas en las últimas horas, según la empresa SEAL.

Durante el periodo de lluvias, la empresa eléctrica reportó un incremento significativo de emergencias, que en condiciones normales fluctúan entre 100 y 160 atenciones por día, pero que al momento alcanzan hasta 600 incidencias por atender, con picos que pueden llegar a 700. La mayoría de los casos están relacionados con inundaciones, afectación de redes de baja tensión y aproximadamente 20 postes inclinados o dañados por el arrastre de agua y arena.

El gerente de Operaciones de Seal, Henry Poma señaló a RPP que se solicita la ayuda de otras regiones como Tacna y Puno para dotar con cuadrillas de emergencia, las cuales tengan con grúas, para acelerar los trabajos de reparaciones. La empresa aumentó el número de cuadrillas de atención de 40 a 50.

Desde Seal precisaron que las principales estructuras y subestaciones no sufrieron daños mayores; sin embargo, algunas instalaciones fueron aisladas de manera preventiva para evitar riesgos de electrocución, especialmente en zonas donde el agua ingresó a las viviendas y comprometió bancos de medidores y cableado.

La reposición del servicio se realizará de forma progresiva, condicionada a la disminución de las lluvias y a las labores de limpieza de las calles trabajos que requieren coordinación con los municipios y los propios usuarios.

Las personas pueden reportar las emergencias al 054-381188 o al WhatsApp 932731299 indicando número de contrato.

