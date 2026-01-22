Las intensas lluvias registradas la tarde del 20 de enero dejaron varias viviendas inhabitables, vías destrozadas y familias damnificadas en el anexo de Locrahuanca, distrito de Tomepampa, provincia de La Unión.

Según el reporte del informe de emergencia N.° 0062-22/1/2026/COEN, 3 personas resultaron damnificadas y 20 afectadas, mientras que 3 viviendas quedaron inhabitables y 12 afectadas. Además, se reportaron daños en 250 metros de vía vecinal y 150 metros de vía urbana; 50 metros en defensa ribereña destruida y 180 metros afectados.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa informó que no se han registrado daños a la vida ni a la salud, pero confirmaron que las familias damnificadas pernoctan en viviendas de familiares, mientras que las personas afectadas utilizan ambientes no dañados de sus propias casas.

Respecto a la conectividad, el tránsito vehicular fue inicialmente restringido, pero se pudo restablecer tras los trabajos de limpieza ejecutados por la Municipalidad Distrital de Tomepampa, con maquinaria en la vía Tomepampa-San Juan-Alca.