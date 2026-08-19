En los últimos 20 años, la macrorregión sur del país recibió S/68 millones por canon y regalías mineras, así lo reveló un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE). Además, en este mismo periodo, la producción de cobre se triplicó y concentró alrededor del 64% del total nacional.

Según el informe, este impulso permitió que la economía de la zona se multiplicara por diez en los últimos 70 años, con Moquegua (4.5%) y Arequipa (3.8%) creciendo por encima del promedio de la macrorregión (3.4%).

El estudio denominado “El aporte de Southern Perú Copper Corporation en el desarrollo social y económico de Moquegua y Tacna” contó con la participación de Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Carlos Gallardo, gerente general del IPE; y la moderación de Stephani Maita, economista senior del IPE.

MACRORREGIÓN SUR

Cabe mencionar que SPCC opera en el Perú desde 1960, cuando inició en Toquepala (Tacna) y amplió su presencia en 1976 con la puesta en marcha de Cuajone (Moquegua). En Moquegua, antes del 1976, la minería representó menos del 1% del Valor Agregado (VAB), pero en 2019 pasó a 24%; luego, en 2024, alcanzó el 42.8%. En Tacna, la ampliación de Toquepala llevó la participación minera a 35.3% del VAB regional en 2019.

Si bien la minería formal aporta competitividad, empleo y generación de rentas, Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, indicó que tanto municipios como gobiernos regionales no consiguen transformar por completo los recursos en bienestar para la población.

MÁS EMPLEOS

En cuanto a empleabilidad, SPCC reportó en 2024 un total de 4 818 trabajadores directos y 5 651 contratistas, es decir, más de 10 000 personas vinculadas a sus operaciones. Considerando el efecto multiplicador estimado por el IPE (5.9 empleos adicionales por cada puesto en Moquegua y 6.6 en Tacna), la empresa habría impulsado cerca de 15 300 empleos adicionales en Moquegua y 14 800 en Tacna.

Entre 2004 y 2024, la empresa transfirió al Estado S/49 440 millones en términos reales, equivalentes al 57.4% del presupuesto agregado de los gobiernos subnacionales de ambas regiones. De continuar la tendencia de los últimos cinco años, el IPE calcula que SPCC aportará S/18 mil millones adicionales en los próximos diez años.

PROYECTOS EN CARTERA

Por su parte, Tía María (Arequipa, inicio previsto en 2011), Los Chancas (Apurímac, 2013) y Michiquillay (Cajamarca, 2016) son proyectos con una inversión conjunta de US$ 6 900 millones que la SPCC mantiene en cartera y con retrasos.

Refiere que, entre 2009 y 2024, las demoras no atribuibles a la empresa habrían costado al país S/222 843 millones en valor agregado, S/50 782 millones en recaudación fiscal y más de 50 mil empleos directos e indirectos en el periodo 2008-2024. A esto se suma la paralización de Cuajone entre febrero y abril de 2022 debido a la conflictividad social, que le costó a la economía de Moquegua US$ 239 millones. De no haberse dado esa pausa, el crecimiento del PBI regional ese año habría llegado a 19.5%, en vez del 12.4% registrado.

PROPUESTAS

Tras los resultados presentados, el IPE planteó que en el ámbito público se debe fortalecer la previsibilidad regulatoria para la inversión minera, actuar de forma preventiva ante la conflictividad social y enfrentar la minería ilegal; mientras que para la SPCC y otras empresas del sector, se insta a impulsar los encadenamientos productivos locales, priorizar obras de agua y saneamiento y fortalecer la inversión educativa en las zonas de influencia.