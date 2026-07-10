Una madre y su hijo de seis años fueron hallados sin vida dentro de una habitación de una vivienda ubicada en el jirón Ayacucho, en el distrito de Cerro Colorado. El caso es investigado por los detectives de Homicidios de la Divincri y la Fiscalía, que deberán establecer qué ocurrió al interior del inmueble.

La mujer fue identificada como Lizbeth Zamata Jihuallanca y fue su hija mayor quien la hallo sin vida junto a su hermano menor después de las 8 de la noche de ayer. Tras el hallazgo, agentes policiales de la comisaria de Mariscal Castilla se trasladaron a la vivienda para preservar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias. Luego se comunicó el hecho a la Fiscalía de turno.

Pasada la medianoche de hoy, los peritos de Criminalística ingresaron al ambiente alquilado por la madre para realizar las diligencias correspondientes junto con el fiscal de turno y los detectives.

El cuerpo del menor fue hallado boca arriba y tendido sobre una de las camas; mientras que su madre yacía en el suelo con profundos cortes en el cuello y a la altura de las muñecas. Al lado derecho del cadaver de la mujer se halló un cutter que fue incautado para ser sometido a pericias.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue central de Arequipa y por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Las investigaciones deberán determinar si ambas muertes están relacionadas, qué ocurrió antes del hallazgo de los cuerpos y si hubo participación de terceras personas.