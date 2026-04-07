Lo que comenzó como un traslado nocturno terminó en una tragedia familiar en la zona de La Campiña en el distrito arequipeño de Socabaya. Una madre perdió la vida y su hijo permanece detenido tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del lunes 6 de abril.

El hecho se registró alrededor de la 1:00 a. m. en la avenida El Bosque. María Maquera Bustinza, de 50 años, fue trasladada de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde ingresó al área de Trauma Shock, sin embargo, falleció minutos después.

Su hijo, Luis Alfredo Bueno Maquera, de 30 años, quien también resultó herido en el accidente, fue dado de alta tras recibir atención médica. No obstante, quedó en calidad de detenido mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

De acuerdo con las primeras indagaciones, madre e hijo se desplazaban en un automóvil Suzuki de placa VCP-105, cuando, por causas aún en evaluación, el vehículo habría impactado contra un montículo de tierra.

Ambos fueron auxiliados y trasladados por personal de los bomberos y serenos de Socabaya, quienes acudieron rápidamente al lugar tras el accidente.