El proyecto de Puesta a Punto de la infraestructura hidráulica del Sistema Colca-Siguas, correspondiente a la primera etapa de Majes Siguas, viene generando controversia en la provincia de Caylloma debido a la falta de información y comunicación por parte de las entidades responsables, así como por los nuevos ajustes que se realizarían a las licencias de uso de agua.

El alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, precisó que hasta la fecha, no se cumplen diversos compromisos asumidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), entre ellos la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Majes Siguas, la entrega de 3 mil 8 hectáreas de la I Etapa para los damnificados de la provincia de Caylloma y la aprobación de la Ley del Canon Hídrico, en beneficio de las municipalidades de las partes altas.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Colca, Washington Pacco Pari, manifestó su disconformidad con el proyecto debido a las restricciones que se aplicarían a las licencias de uso de agua de Majes, Canocota, Chivay, Yanque, Achoma, Maca, Pinchollo, Cabanaconde y Huambo que se abastecen del sistema regulado Colca-Siguas, operado por Autodema.