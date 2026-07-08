Majes Siguas: empresas inspeccionan sistema hidráulico para elaborar expediente técnico en Arequipa

Los representantes de empresas nacionales e internacionales iniciaron la inspección del Sistema Hidráulico Colca–Siguas, en Arequipa, como parte del proceso de encontrar a la empresa interesada en elaborar el expediente técnico y supervisar la denominada Puesta a Punto del proyecto Majes Siguas.

Las visitas técnicas se desarrollan del 6 al 10 de julio e incluyen un recorrido por las principales obras hidráulicas del sistema, con el objetivo de que las empresas evalúen directamente el estado de la infraestructura y recopilen la información necesaria para preparar sus propuestas.

El programa comprende inspecciones a la represa de Condoroma, la bocatoma de Tuti, los canales 2, 5, 7, 8, 9, 21 y 28, además del Túnel 9, el Túnel Terminal, la derivación Pitay y otras estructuras consideradas estratégicas para el funcionamiento del sistema hidráulico.

Según la información de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), durante los recorridos especialistas de la entidad brindan información técnica sobre la operación y las condiciones de cada componente, mientras que el gerente ejecutivo acompaña a las delegaciones para facilitar el desarrollo de las inspecciones.

Las visitas fueron organizadas por el Consorcio PMO Majes Siguas, bajo la supervisión del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), con el asesoramiento de un equipo de especialistas japoneses.

De acuerdo con Autodema, esta etapa forma parte del proceso de contratación que permitirá elegir a la empresa responsable de elaborar el expediente técnico y supervisar la ejecución de la Puesta a Punto, una intervención considerada clave para optimizar la infraestructura hidráulica del proyecto Majes Siguas.