El Consejo Regional de Arequipa (CRA) aprobó el informe final de la comisión investigadora de la ejecución del Proyecto Majes Siguas II Etapa, documento en el que se concluye que no existió beneficio sustancial con el incremento del presupuesto en más de 104 millones de dólares del proyecto mediante la suscripción de la Adenda 13.

“Hay muchos riesgos que la Contraloría advirtió, creemos que hay responsabilidad en la aprobación (de la Adenda 13)”, manifestó el presidente de la comisión investigadora y presidente del CRA, Fernando Cornejo.

RESPONSABILIDADES POR APROBAR LA ADENDA 13 DE MAJES SIGUAS II

En referencia a las presuntas responsabilidades tras la aprobación de esta adenda, Cornejo indicó que estas provienen desde los actos previos a su firma, iniciados durante la gestión de la exgobernadora regional Yamila Osorio (2017), además del gobierno de Elmer Cáceres, Kimmerlee Gutiérrez y ahora con Rohel Sánchez, esta última que debió cumplir con lo establecido en la Adenda 13.

En cuanto a la aprobación del expediente técnico N° 2, la comisión concluyó que, pese a existir evidentes controversias técnicas en su aprobación, el Ejecutivo regional no recurrió a un arbitraje de conciencia a fin de solucionar estas controversias, dado que en la actualidad este expediente no fue aprobado. “También se pudo buscar una solución a través de un arbitraje previo al conflicto internacional que no se dio”, indicó Cornejo.

En cuanto a lo que fue el presunto incumplimiento en la entrega de terrenos, la comisión investigadora se abstuvo de realizan un pronunciamiento certero, debido a que actualmente los hechos son vistos a través de un arbitraje. “No nos podemos pronunciar de manera puntual porque hay un arbitraje de por medio”, señaló el consejero.

Cornejo refirió que este informe fue derivado a Secretaría Técnica del Procedo Administrativo Disciplinario y a la Contraloría. “Ellos (Contraloría) dijeron que no se iban a pronunciar hasta que termine el arbitraje, pero estamos seguros que estos insumos les van a ayudar para la investigación y el control que ellos vayan a hacer respecto a la obra”, puntualizó.

La comisión indicó que el laudo arbitral emitido por un tribunal en la Cámara de Comercio de Lima se pudo evitar en su momento.