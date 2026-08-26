El mejoramiento del malecón Ratti, en Mollendo, provincia de Islay permanece paralizada desde julio, cuando la empresa encargada de ejecutar los trabajos solicitó un incremento de 6 millones de soles más al presupuesto de la obra. De concretarse el pedido, el costo del proyecto bordearía los 22 millones de soles.

La obra, denominada “Mejoramiento del malecón turístico de Mollendo”, inicialmente fue declarada viable en 2024 con un presupuesto de 12 millones 749 mil soles. Sin embargo, el monto fue modificado en setiembre de 2025 a 16 millones 270 mil y, para marzo de 2026, el presupuesto actualizado ya alcanzaba los 17 millones de soles, según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Presupuesto y avance de obra del malecón Ratti (Fuente: MEF)

A este monto se suma el pedido de la empresa constructora Grupo Hoch Inc Contratistas, conformada por Hoch Inc. S.A.C. y Arcen Contratistas Generales S.A.C., para aumentar el presupuesto en otros 6 millones de soles.

El alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale, confirmó que la constructora solicitó el incremento presupuestal, motivo por los que los trabajos se encuentran detenidos. De aprobarse el nuevo expediente técnico, el costo de la obra se elevaría aproximadamente a 22 millones de soles.

El incremento del costo obedecería a mayor uso de acero y concreto para las estructuras, la instalación de subestaciones eléctricas, entre otros.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

El reporte de seguimiento de la ejecución de la obra muestra un avance físico de 0% y financiero de apenas 0,9% al 10 de agosto de 2026. Hasta esa fecha, los trabajos realizados se limitarían principalmente a movimientos de tierra, pese a que la obra ya lleva varios meses desde su inicio.

La situación genera preocupación debido al incremento progresivo del presupuesto y al escaso avance registrado. Mientras se evalúa el pedido de mayores recursos, la obra continúa sin actividad.

CONTRATO CON UPGRADE

Sin embargo, existe otro monto que figura en el contrato. El documento suscrito el 27 de marzo de 2026 entre la Municipalidad Provincial de Islay y el Grupo Upgrade establece un monto contractual de 16 millones 708 mil soles para ejecutar el proyecto bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Contrato entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Grupo Upgrade

De esta manera, el proyecto pasó de tener una viabilidad inicial de 12,7 millones de soles a un presupuesto actualizado de alrededor de 17 millones, mientras que ahora se plantea un incremento adicional de 6 millones más.

La proyección oficial establece que el malecón Ratti debería estar culminado el 12 de agosto de 2027. No obstante, la paralización y el pedido de mayores recursos ponen en duda el cumplimiento de ese plazo.