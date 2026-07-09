El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, llegó hoy a Arequipa para visitar las instalaciones de Compañía Deportiva FC. El entrenador brasileño arribó al Company Park antes del mediodía junto con los integrantes de su comando técnico, atendiendo una invitación realizada por la institución arequipeña para mostrarle la infraestructura y el trabajo que realiza con sus divisiones y plantel principal.

A su llegada fue recibido por el director técnico del primer equipo, Ysrael “Cachete” Zúñiga, el preparador de arqueros Manuel Riofrío, personal administrativo y los jugadores, quienes culminaban su jornada de entrenamientos.

Durante el recorrido, Menezes visitó la residencia donde se alojan los futbolistas y conoció los servicios que reciben como parte de su preparación, entre ellos el programa de alimentación, las áreas de medicina deportiva, fisioterapia, psicología, preparación física y videoanálisis. También inspeccionó los campos de entrenamiento y otros espacios destinados al desarrollo de los jugadores.

Mano Menezes, DT de la selección peruana llegó a Arequipa (Foto: Compañía Deportiva FC)

La visita permitió al comando técnico de la selección nacional conocer de cerca el trabajo que realiza la organización en la formación integral de sus futbolistas, una propuesta que combina el aspecto deportivo con el acompañamiento médico, nutricional y psicológico.

Sin embargo, la presencia del seleccionador peruano sería estratégica, porque se realiza en un momento especial para el club arequipeño, que espera el pronunciamiento de la Comisión de Justicia de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) sobre la apelación presentada por la institución, ante la sanción aplicada con la exclusión del torneo de la Liga 3 y una multa en la primera fecha del campeonato por una pelea y desmanes con Defensor Arguedas.

A través de su nota de prensa el club arequipeño señala que para los jugadores y cuerpo técnico, la visita de Mano Menezes representó un respaldo al trabajo que realizan y un incentivo para continuar con el desarrollo del proyecto deportivo.