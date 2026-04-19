La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú alertó sobre la persistencia de oleajes anómalos en todo el litoral nacional, condición que se extenderá hasta el viernes 24 de abril y que tendrá mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas.

Según el reporte, el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, registra actualmente oleaje ligero del suroeste que se incrementará a moderado desde la tarde del lunes 20 y disminuirá a ligero en la mañana del martes 21 de abril.

Similar comportamiento se espera en la zona centro, desde Salaverry hasta Chancay, con el mismo ciclo de incremento y reducción. Mientras que en el tramo que va desde Chancay hasta San Juan de Marcona se prevé el oleaje ligero del suroeste.

Asimismo, en el litoral sur, comprendido desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje moderado se anticiparía desde la madrugada del lunes 20.

Ante ello, se recomienda a los Gobiernos Regionales, Locales, Capitanías de Puerto y empresas de la comunidad acuática tomar las medidas de prevención para evitar accidentes. Además, se exhortó a la población costera y a las personas que realizan actividades costeras a acatar las medidas de seguridad.