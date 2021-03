El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, pidió ayer públicamente que la Universidad Nacional de San Agustín apoye en la seguridad de los libros que donó a la BMVLL, ante la falta de garantías de resguardo por el Gobierno Regional de Arequipa en la Biblioteca regional y la librería donde se guardan los textos del escritor.

“Creo que si el Gobierno Regional no puede asumir esa responsabilidad, se podría pedir talvez a las universidades, sobre todo a la Universidad de San Agustín a la que estoy vinculado por un doctorado Honoris Causa que tuvieron la generosidad de concederme, y pedirles un apoyo para el cuidado, la protección, seguridad de estas bibliotecas, creo que la seguridad en Arequipa, que es una ciudad culta donde se respeta los libros, creo que tiene mucha importancia la existencia de una biblioteca personal y se pude garantizar una seguridad mayor para evitar a futuro robos de esta naturaleza”, mencionó Vargas Llosa durante el conversatorio organizado ayer por la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa que dirige Mario Rommel Arce en el marco de personajes para el Bicentenario.

Vargas Llosa contó que cuando conoció del robo de ejemplares en la Biblioteca Regional se preocupó, pero después se enteró que la sustracción no fue parte de la colección personal que donó a nuestra ciudad.

“Yo me quedé muy preocupado cuando esta noticia me llegó, no sabía que los libros habían sido robados, no de la biblioteca que lleva mi nombre si no de la biblioteca vecina, que es la biblioteca regional. Pero es muy importante que la seguridad esté garantizada en ambas bibliotecas” indicó Vargas Llosa.