El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) advirtió que la región Arequipa figura entre las zonas del país con mayor exposición a deslizamientos, huaicos e inundaciones durante el periodo de lluvias comprendido entre febrero y abril de 2026.

De acuerdo con el informe “Escenarios de riesgo de lluvias para el periodo febrero-abril 2026″, el pronóstico de Senamhi prevé precipitaciones entre niveles normales y superiores.

MÁS DE 150 MIL PERSONAS EN RIESGO

El documento señala que, en Arequipa, 154 963 personas se encuentran en condición de riesgo “Muy Alto” ante movimientos de masa, distribuidas en 1 883 centros poblados. Este escenario involucra además 90 912 viviendas, 101 centros de salud, 906 locales educativos, 49 805 hectáreas de superficie agrícola.

A ello se suman 115 088 personas expuestas a riesgo “Alto”, 1732 centros poblados, 65 758 viviendas, 59 centros de salud, 650 locales educativos y 22 024 ha de superficie agrícola.

Con estas cifras, Arequipa se ubica como la tercera región del país con mayor población en riesgo “Muy Alto”.

Asimismo, especifica que en este departamento se han identificado 117 zonas críticas por movimientos en masa. Esto permitirá identificar las zonas que deben ser intervenidas, dado que son inestables y las poblaciones están asentadas en condiciones de vulnerabilidad.

RIESGO POR INUNDACIONES

El informe también advierte amenazas por inundaciones. En la región se identificaron 182 centros poblados en riesgo “Muy Alto” que involucra 20 022 personas. Además, comprende 10 107 viviendas, 24 centros de salud, 129 establecimientos educativos, 17 703 ha de superficie agrícola.

Mientras que en riesgo “Alto”, implican a 738 605 pobladores. Entre los puntos críticos, se identificaron 17 y concentran tramos de ríos, quebradas o cauces con condiciones de inestabilidad, lo que puede incrementar la probabilidad de desbordes, erosión lateral y otros eventos similares.

Cabe mencionar que este informe implica otras regiones consideradas en riesgo ante la temporada de lluvias. Ante ello, se recomienda a los gobiernos regionales y locales priorizar sus zonas de intervención.