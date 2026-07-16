Un partido de fulbito se convirtió en una emergencia grave para un niño de 8 años. Mientras se encontraba jugando, la pelota cayó sobre un chinche metálico tirado en el suelo y al salir expulsado fue tragado accidentalmente por el menor. El menor fue atendido por un médico de EsSalud que pudo extraerle el cuerpo extraño.

El objeto terminó alojado en el bronquio principal izquierdo, por lo que el menor tuvo que ser sometido a una intervención especializada para evitar complicaciones respiratorias. Según explicó el neumólogo pediatra Juan Ampuero Espinoza que labora en el hospital III de Yanahuara, el niño fue atendido inicialmente en una clínica privada donde no pudieron resolver el problema porque no contaba con personal ni equipos adecuados, tras ello fue derivado al hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo de EsSalud.

Tras coordinar la atención, el menor ingresó a sala de operaciones al día siguiente. La extracción se realizó mediante una broncoscopía, procedimiento que consiste en introducir un tubo por las vías respiratorias hasta llegar al lugar donde se encuentra alojado el objeto. Con dicho equipo médico se consiguió retirar el chinche sin necesidad de realizar otro tipo de cirugía. La intervención duró aproximadamente una hora.

Médico extrae un chinche que tragó un niño de 8 años en Arequipa

El médico refirió que a pesar de que el chinche tenía una punta metálica y se encontraba enclavado en una zona delicada, el niño no presentó lesiones internas ni otras complicaciones. Luego de permanecer bajo observación médica, fue dado de alta.

Agregó que, de no haberse retirado oportunamente el objeto, el niño podía desarrollar una atelectasia, condición en la que una parte del pulmón pierde aire y colapsa. También existía el riesgo de una neumonía.

“Era un caso complicado porque el cuerpo extraño podía cerrar el paso del aire y generar una infección pulmonar. Felizmente se logró retirar y el paciente está tranquilo en su casa”, manifestó.

Esta sería la primera vez que se realiza en EsSalud Arequipa un procedimiento de este tipo en un paciente pediátrico. Sin embargo, la intervención tuvo que ejecutarse con el equipo particular del especialista, debido a que el establecimiento todavía no cuenta con un broncoscopio pediátrico propio.

Ampuero Espinoza indicó que EsSalud se encontraría gestionando la compra de este equipo, lo que permitiría atender futuras emergencias sin necesidad de trasladar a los pacientes a otros establecimientos o derivarlos a Lima.