La presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó que el próximo gobierno brindará todo el apoyo necesario para garantizar el éxito de la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre, y aseguró que se realizarán las coordinaciones necesarias para que el pontífice llegue al mayor número posible de peruanos.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras su reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García, a quien visitó acompañada por el segundo vicepresidente electo, Miguel Torres.

Durante el encuentro, la mandataria electa expresó su satisfacción por la próxima visita del Santo Padre y agradeció la oportunidad de compartir un momento de oración con los obispos.

Keiko Fujimori señaló que su administración, que asumirá funciones el 28 de julio, trabajará de manera conjunta con la Iglesia para asegurar una visita bien organizada y de amplio alcance, destacando la importancia espiritual y social que tendrá este acontecimiento para el país.

Por su parte, monseñor Carlos García manifestó su satisfacción por este primer encuentro con la presidenta electa y destacó la disposición de la Iglesia para colaborar con el nuevo Gobierno en iniciativas orientadas al bien común.

El representante de la Conferencia Episcopal subrayó que tanto la Iglesia como las futuras autoridades comparten el compromiso de trabajar de manera coordinada en favor del país, en el marco de la preparación para la visita del papa León XIV.