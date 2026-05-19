Megabus dejaría sin transporte a la mitad de la población de Sachaca con resolución de contrato

La posible resolución del contrato de concesión de la empresa de transportes Megabus agravaría la crisis del transporte público en el distrito de Sachaca y afectaría directamente a más de 35 mil habitantes, advirtió el gerente de Desarrollo Económico y Social de la municipalidad distrital, Juan Carlos Callacondo.

La alerta surge luego que la Municipalidad Provincial de Arequipa notificara a Megabus y al Consorcio Empresarial Cono Norte la resolución de sus contratos del SIT por no mantener vigente la carta fianza exigida para garantizar la operación del servicio.

“El distrito cuenta con más de 35 mil habitantes que estarían directamente afectados. Sachaca tiene como contrato de concesión esencialmente a Megabus y ellos coberturan casi la mitad del servicio demandado en el distrito”, sostuvo Callacondo. Precisó que la empresa atiende sectores como Guadalupe, 7 de Junio, la zona tradicional y la parte residencial de Sachaca.

El funcionario indicó que actualmente existen tres concesionarias operando en el distrito: Megabus, AQP Masivo y Unión AQP. Sin embargo, remarcó que el servicio sigue siendo insuficiente. Según un estudio municipal, las empresas concesionarias solo cubrían el 57% de la demanda de transporte, mientras que el resto era asumido por unidades informales.

Callacondo señaló que buscaran una reunión con la Municipalidad Provincial de Arequipa para evitar una afectación mayor y planificar cómo cubrir la demanda en caso se concrete la terminación anticipada del contrato. Indicó que, de acuerdo al contrato de concesión, otras empresas como AQP Masivo o Unión AQP podrían asumir parte de las rutas.