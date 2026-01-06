Cientos de personas, entre visitantes nacionales y extranjeros, entre niños y adultos, formaron largas colas para degustar una porción del tradicional queso helado en el mercado San Camilo, ubicado en el corazón de la Ciudad Blanca.

Carmen Vargas, representante del queso helado Doña Rosa, informó que se prepararon mil porciones de este reconocido postre arequipeño, como muestra de agradecimiento a los clientes y visitantes del centro de abasto, en el marco del 145 aniversario del mercado San Camilo, que se celebra hoy.

Turistas provenientes de Cusco, Puno, e incluso del país vecino de Bolivia y otras ciudades del país aprovecharon la ocasión para saborear este producto elaborado a base de leche de vaca, reconocido como uno de los símbolos de la gastronomía local.

Como parte de las actividades conmemorativas, durante la mañana se realizó la sesión solemne, que contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas el alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera.

Como parte del programa de actividades, la tarde del lunes se realizó el colorido pasacalle con la presentación de danzas y la distribución de productos de las diferentes secciones del mercado.

