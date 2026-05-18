Alrededor de 1500 estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria resultan afectados por la falta de ejecución de proyectos educativos en la urbanización Semirural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado, así lo dio a conocer el presidente de la organización, Milton Quispe, quien cuestionó retrasos en tres colegios con perfiles elaborados y, en algunos casos, con presupuesto previo, pese a que hasta la fecha no registran ejecución.

Los proyectos corresponden al jardín de Semirural Pachacútec, la institución educativa Alejandro Sánchez Arteaga y el colegio Gran Pachacútec. De acuerdo con el dirigente, ninguno presenta avances concretos, mientras continúan las observaciones a expedientes y perfiles vinculados a infraestructura educativa.

“Son tres colegios emblemáticos que tenemos (…) hasta ahorita no se ejecutaba”, declaró Quispe y añadió que los expedientes continúan siendo observados con pedidos de correcciones, situación que retrasa el inicio de obras para estudiantes de inicial, primaria y secundaria.

Respecto al colegio Gran Pachacútec, recordó que durante una gestión anterior incluso se colocó la primera piedra; sin embargo, aseguró que posteriormente el proyecto no continuó. “Hace tres años se puso la primera piedra (…) pero hasta ahorita nada”, manifestó el dirigente.

El dirigente también responsabilizó a la UGEL Norte por demoras en la revisión de documentación, e indicó que la entidad educativa “duerme los proyectos”, al considerar que la evaluación de estos no avanza con rapidez para permitir la ejecución de infraestructura escolar.

Asimismo, cuestionó la actuación de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado frente a estos retrasos, al sostener que las observaciones deberían resolverse con mayor celeridad. Además, señaló que la comuna tampoco exige una respuesta rápida para destrabar los proyectos pendientes.

Ante esta situación, el dirigente advirtió que la población evalúa acudir a la UGEL para exigir avances. “¿Hasta cuándo vamos a esperar?”, expresó. Agregó que otros proyectos relacionados con salud, deporte y espacios públicos también permanecen pendientes en Semirural Pachacútec.

Vecinos de la zona participaron en el desfile realizado en la plaza de la localidad por su aniversario como urbanización.