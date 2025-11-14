Entre el polvo del puente Arrayanes, centenares de vehículos buscan una salida alterna desde el sector de Umacollo hacia la variante de Uchumayo, esto ante la falta de la ejecución de la Tercera Etapa de la Avenida Metropolitana, con viabilidad desde el 2021.

El costo del proyecto a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) asciende a 83.5 millones de soles, según la última actualización de la inversión. Esta vía va desde el pasaje Torricos hasta la variante de Uchumayo, entrelazándose con el puente Arrayanes.

Según el sistema Invierte.pe, el proyecto se encuentra en elaboración del expediente técnico desde el 2023. Además de tener aprobada su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desde enero de este año por la Gerencia Regional Ambiental.

Al respecto, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, manifestó que no hay un panorama claro sobre la ejecución de esta vía, debido a la situación de las propiedades ubicadas en el lugar y la línea férrea.

“Es un costo que se eleva con el tema de las expropiaciones entonces ahí no tenemos totalmente bien claro el panorama estamos esperando que dentro de este PDM esté incluido, recordemos que el PDM uno de los objetivos también es trazar las nuevas vías”, señaló.

Cabe precisar que el borrador del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2025 establece parte de la zona de intervención como una de protección ambiental. De igual forma, en el 2022 la MPA realizó una evaluación ambiental previa.

Una alternativa para su ejecución sería a través de Obras por Impuestos. De acuerdo a lo mencionado por Rivera, señaló que ante un posible incremento del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) se usarían estos recursos. A la fech, el CIPRL de la comuna provincial de Arequipa es de 98,940,870 soles.

