La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, llegó a la ciudad de Arequipa para participar del lanzamiento de la campaña “Encontrarte, evitemos más desapariciones” en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, campaña que tiene la finalidad de prevenir casos de trata de personas y orientar a los escolares sobre los riesgos.

Pariona Valer señaló que los casos de desaparición muchas veces inician con situaciones cotidianas como ofertas laborales o a través de las redes sociales, mientras que las cifras por desapariciones en Arequipa superan los 500 casos.

“En este programa nosotros damos a conocer cuáles son los riesgos de trata de personas, los riesgos que pueden tener en redes sociales. De esa manera nosotros trabajamos haciendo un enfoque preventivo antes de que pueda suceder la trata de personas”, señaló antes de su salida del plantel educativo.

Respecto al tema de acoso escolar, Pariona indicó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para realizar sesiones preventivas y educativas orientadas a niños y adolescentes, para que puedan hacer las denuncias respectivas.

La agenda de la ministra incluye una visita esta mañana al Centro de Emergencia Mujer en Cerro Colorado.