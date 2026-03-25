Las empresas mineras que operan en el distrito de Caylloma se encargarán del mantenimiento de la carretera, tras la firma de un convenio de cooperación con la Municipalidad Distrital.

El acuerdo fue suscrito entre las compañías Bateas, Buenaventura y Auriverde, con el objetivo de intervenir la carretera que presenta serios daños como forados, a consecuencia de las lluvias, lo que representa un riesgo tanto para los pobladores como para el tránsito de los vehículos de las empresas mineras.

El alcalde distrital, Juan Delgado, confirmó a Correo que las empresas asumieron el compromiso de ejecutar los trabajos de mantenimiento en distintos tramos de la vía. Según lo acordado, cada empresa se hará cargo de un sector específico. En el caso de la minera Bateas, intervendrá aproximadamente 12.8 kilómetros, cuyos trabajos están programados para iniciar en la segunda semana de abril.

Respecto al aporte social de la miera Bateas con el distrito, días atrás, el burgomaestre anunció que no hubo acuerdos, porque el Fondo de Desarrollo Social solicitó un aporte mayor a 11 millones de soles, pero la empresa presentó una contrapropuesta de 2.6 millones de soles.

Posteriormente, el pedido se redujo a 7 millones de soles, pero la empresa no aceptó y el diálogo quedó sin consensos.

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