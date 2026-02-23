Los titulares de las carteras de Vivienda, Transporte, Defensa y Agricultura arribaron este lunes a Arequipa en cumplimiento de las indicaciones del presidente José María Balcázar para evaluar los daños ocasionados por las intensas lluvias, huaicos e inundaciones. Tras recorrer las zonas más afectadas junto al gobernador regional Rohel Sánchez, los funcionarios sostendrán una reunión para coordinar las medidas que adoptará el Ejecutivo frente a la situación crítica que atraviesa la región.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, confirmó que su presencia en Arequipa responde a una indicación directa del jefe de Estado. Además, precisó que cada sector abordará los daños correspondientes a su ámbito de competencia, incluyendo viviendas, vías e infraestructura afectada.

Sobre el trabajo que realizarán en la región, Prieto detalló el plan de acción a los medios de comunicación.

“El gobernador nos está dando un recorrido de tres puntos que han sido muy golpeados, luego vamos a tener una reunión para poder coordinar las principales acciones que va a tener que brindar el Ejecutivo para los daños en esta región”, dijo este lunes 23 de febrero.

El titular del MTC no descartó que el propio presidente Balcázar pueda trasladarse a Arequipa para participar directamente en las acciones de respuesta ante la emergencia. Según indicó, el jefe de Estado sigue de cerca la situación crítica que afecta a la región y otras zonas del país.

Al respecto, Prieto transmitió el estado de ánimo del mandatario frente a la crisis.

“Él (presidente) está preocupado por la situación, él va a disponer las intervenciones inmediatas para que esta situación se pueda corregir, se pueda mejorar lo más pronto posible”, detalló.

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, informó que desde su sector ya se han desplegado 27 maquinarias pesadas para realizar labores de limpieza y descolmatación en las zonas afectadas. El funcionario subrayó que el esfuerzo no se limita al equipamiento, al señalar que “no solo necesitamos maquinarias, sino también personal para que puedan, con palas, remover los escombros”.

#EnVivo



Wilder Sifuentes Quilcate, ministro de Vivienda, durante visita a Arequipa por lluvias: Tenemos una reunión con el gobierno regional y ver toda la planificación que se va a desarrollar



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/WwgN0QBEkw — Canal N (@canalN_) February 23, 2026

Luego de extensos recorridos por los puntos más golpeados, los cuatro ministros y el gobernador regional definirán en reunión las medidas prioritarias para atender a la población damnificada. Entre las acciones previstas, el Ministerio de Vivienda anunció la entrega de bonos de arrendamiento por emergencia para las familias que perdieron sus hogares.