Mirtha Ruelas Casillas es candidata a la alcaldía del distrito de Cerro Colorado por el partido Ahora Nación, en los comicios regionales y municipales.

La actual alcaldesa de Yura solicitó licencia para participar en la contienda electoral y busca trasladar su experiencia de gestión a la jurisdicción vecina. Ruelas Casillas sostiene que su candidatura responde a su interés de trabajar por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y promover el desarrollo integral de Cerro Colorado, distrito que cuenta con más de 280 mil habitantes.

¿Qué la lleva a postular a la alcaldía del distrito de Cerro Colorado? Postulo a Cerro Colorado por vocación de servicio, me gusta servir al pueblo, siempre estar a la altura y lo he demostrado. Las bases del partido político (Ahora Nación) me invitó a participar. Soy vecina de Cerro Colorado, sé la realidad del distrito porque crecí, estudié y tengo mi empresa con más de 35 años, doy puestos de trabajo a más de 100 personas cerreñas. Sé la realidad del distrito.

¿Qué es lo más urgente a atender en el distrito de Cerro Colorado? El principal problema es la inseguridad que vivimos todas las familias y los empresarios. La limpieza, el orden, el ornato de los diferentes sectores, las áreas verdes están descuidadas. El transporte es caótico. En las asociaciones no tienen formalización, debemos apoyar con los servicios básicos y vías asfaltadas.

Se han registrado extorsiones en Zamacola, es un tema que le corresponde la Policía pero, ¿Qué se puede hacer desde la municipalidad? Ampliar las cámaras de videovigilancia con apoyo de la IA para identificar los rostros de las personas y placas de los vehículos. Salir a patrullar con serenazgo. Las Juntas Vecinales son importantes y debemos apoyarlos. La Unidad de Servicios Especiales de la Policía es un gran apoyo para el acompañamiento y están dispuestos a apoyar, ya lo hice. Los patrullajes tienen que ser mixto con la Policía, yo también acompañaré en todos los sectores del distrito.

Las comisarías de la Policía no se abastecen con patrullaje, ¿se contratará más personal en serenazgo? Tengo conocimiento que hay varias camionetas que están malogradas por cosas sencillas y debemos atender eso. Tenemos que ir armados a la guerra, con las camionetas equipadas y salir a patrullar.

La plataforma comercial Río Seco es un desorden por los comerciantes informales, ¿qué acciones se va tomar? Conversé con algunos dirigentes de ellos y están dispuestos para apoyar y colaborar. Buscaremos un lugar para la reubicación. Queremos un lugar limpio, seguro y ordenado. Son personas que tienen hijos, todos tienen derecho a trabajar, pero con orden y salubridad. La reubicación será a largo plazo.

¿Cómo mejorar el transporte? He visto que el puente Inkabor, nosotros vamos a insistir como autoridad para que el puente sea terminado, ir a molestar al gobernador y decirle ¿cuál es el problema?. Propongo un intercambio vial en Zamacola y que va solucionar el tráfico, un anillo vial a la altura del puente Añashuayco. Proponemos el reasfaltado de pueblos tradicionales de Zamacola, Belaúnde y Pachacútec.

Las invasiones es un problema en Cerro Colorado, ¿qué solución propone? Las asociaciones tienen bastantes años. La mayoría están proceso de formalización. Armaré una mesa de trabajo con los profesionales, los orientaremos para que logren el título mediante Cofopri y la Municipalidad Provincial de Arequipa, ayudaremos hasta que consigan la formalización.