En horas de la mañana de este jueves, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al presunto asesino de Cindy Choquehuanca en la ciudad de Juliaca (Puno), joven de 20 años que trabajaba en una botica en la zona de Ciudad Municipal.

Esta intervención se dio, debido a las imágenes difundidas a través de las redes sociales, donde el presunto autor del crimen se encontraba en un hostal en Juliaca, horas después del homicidio.

El sujeto fue detenido en las inmediaciones del parque Chero, en Juliaca, por presuntamente amenazar con cuchillo a la trabajadora del hostal. No obstante, aún se esperan las diligencias del caso para determinar si es el responsable del crimen de Cindy.

Tras ser intervenido por la Policía local, dijo que había pedido dinero a la trabajadora porque no había comido.

Cabe resaltar que al ser detenido en flagrancia, se coordinan acciones con las jefaturas policiales en el sur para el traslado hacia la ciudad de Arequipa. La Fiscalía tiene un plazo de 48 horas para hacer la investigación preliminar, y con todos datos recabados recién solicitar la prisión preventiva.

FAMILIARES DESPIDEN A CINDY

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía en Arequipa, coronel PNP Giuliano Arguedas, informó que ya tendrían la verdadera identidad del asesino de la joven farmacéutica Cindy que fue estrangulada la mañana de este miércoles al interior de la botica Y&K Farma, ubicada en la calle Eduardo de la Pinela, distrito de Cerro Colorado

“Ya se tiene (la identidad), se está trabajando en ello y en las próximas horas el señor General (Olger Benavides jefe de la región policial en Arequipa) saldrá a los medios para brindar la identificación plena de esta persona”, dijo el coronel Arguedas a su salida del local donde se velan los restos de Cindy. Además, brindó las condolencias por su muerte a sus padres Severo Choquehuanca y Cleofe Quispe, quienes llegaron a la ciudad desde el distrito de Caylloma, provincia del mismo nombre.

Familiares velan el cuerpo de Cindy. Foto: GEC.

Respecto a la intervención que realizaron la noche de ayer a un trabajador minero mientras viajaba en un bus interprovincial a Cusco y que fue confundido como el presunto asesino, el coronel Arguedas sostuvo que la Policía no cometió ningún error en la intervención.

“No es un error intervenir personas, es parte de las estrategias policiales intervenir buses y personas para ver si nos acercamos al presunto autor o no. Las imágenes no las difundió la Policía, sino los medios de comunicación, nosotros no afirmamos que se hizo la captura”, sostuvo el oficial para deslindar la responsabilidad que tuvieron los agentes policiales que intervinieron al trabajador y que tuvo que pasar un control biométrico en la comisaría de Zamácola para demostrar su verdadera identidad.