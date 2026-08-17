Una persecución policial estuvo a punto de terminar en tragedia esta mañana en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa, donde dos hombres que se desplazaban en una motocicleta intentando escapar de los agentes de la comisaría de Zamácola, terminaron chocando violentamente contra un automóvil.

Los involucrados fueron identificados como José Añahui Ancara y José Luis Muñoz Ramiro, quienes viajaban en la motocicleta de placa 1112-0V. Según la información de la Policía, efectivos de la comisaría de Zamácola advirtieron que uno de los ocupantes circulaba sin casco y les ordenaron detenerse.

Sin embargo, en lugar de acatar la disposición, los motociclistas aceleraron para huir. Los policías iniciaron la persecución y, durante la fuga, los ocupantes de la moto incluso habrían avanzado en sentido contrario en algunos tramos, aumentando el riesgo para otros conductores y peatones.

La persecución continuó por la calle Javier Luna Pizarro. Cuando la motocicleta llegó a la intersección con la avenida Benigno Ballón Farfán, chocó contra el automóvil de placa F0J-194, que en ese momento circulaba subiendo por dicha vía.

El impacto fue tan violento que los ocupantes de la motocicleta salieron “volando” y terminaron sobre la pista. En tanto, el conductor del automóvil perdió el control de su unidad y acabó impactando contra una vivienda cercana. La imprudente acción pudo tener consecuencias mucho más graves.

Motociclistas que chocaron contra auto cuando escapaban de la Policía en Arequipa fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Tras el accidente, los dos ocupantes de la motocicleta quedaron heridos y fueron auxiliados por personal del SAMU que los trasladaron hasta el hospital Honorio Delgado Espinoza, donde quedaron internados en el área de Emergencia para recibir atención médica.