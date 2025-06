Por disposición del Gobierno nacional, a partir de este sábado 21 de junio, los motociclistas en el Perú deberán usar casco certificado y el uso del chaleco retrorreflectante con el número de placa de rodaje impresa, a fin de luchar con la inseguridad ciudadana. Desde el 22 de mayo será obligatorio en Lima y Callao.

Al respecto, la noche de este jueves 19 de junio, cientos de motociclistas de la ciudad de Arequipa salieron en marcha por las principales vías de la ciudad para mostrar su rechazo a esta nueva ley que comprende características técnicas específicas.

Los conductores consideran que la normativa es generalizada e injusta. En lugar de imponer nuevas obligaciones, exigen que se refuercen los controles policiales para combatir la delincuencia sin afectar a los motociclistas que utilizan este medio de transporte.

Ute Appel, presidenta del club de Moteras “Valquirias” en Arequipa, indicó que esta normativa más bien favorecería a la delincuencia. “Lo uso para movilizarme, es mi medio de transporte, no uso la moto para delinquir. No estamos de acuerdo, porque también es un gasto adicional y no está en nuestro presupuesto”, apuntó.

NORMA

La norma establece que el casco debe cumplir con condiciones técnicas específicas: visor transparente, limpio y sin rayaduras; sistema de retención funcional y seguro; talla adecuada al usuario y buen estado general. Asimismo, debe contar con etiquetas visibles que acrediten su certificación conforme a normas reconocidas.

Los únicos modelos de casco permitidos son el integral, modular, cross y abierto. Prohíben los de tipo gaviota, de ciclismo y los de seguridad industrial, por no ofrecer una protección adecuada ante impactos.

En cuanto al chaleco, debe mostrar de forma visible el número de placa del vehículo. Su uso mejora la visibilidad del motociclista, especialmente durante la noche o en condiciones de poca luz.

Los usuarios pueden revisar las especificaciones técnicas en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/6737332-008-2025-mtc-18.

EVALUACIÓN

Por otro lado, la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú comunicó que tras reunión (realizado este jueves) en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se acordó suspender la fiscalización del DS 006-2025-MTC por un tiempo determinado, medida que sería oficializada a través de un comunicado.

Además, agrega que se va a coordinar nueva fecha de reunión con la PCM, MTC, Ministerio del Interior y motociclistas para ver la suspensión del mencionado decreto.