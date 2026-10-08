El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reiniciará la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Arequipa, un proyecto que lleva años sin ingresar a su etapa operativa. Para ello, planteó reactivar la mesa de trabajo con la Municipalidad Provincial de Arequipa y las empresas concesionarias.

La propuesta fue presentada durante una reunión con el ministro José Tangherlini Casal, en la que participaron representantes de los transportistas formales. El objetivo es revisar qué está pendiente y definir una nueva hoja de ruta para que el sistema pueda avanzar.

El SIT tiene contratos de concesión suscritos desde 2017 y 2018, pero la implementación de sus obligaciones quedó retrasada. La Contraloría ya había advertido en 2019 que tanto la Municipalidad de Arequipa como las empresas concesionarias incumplieron compromisos necesarios para iniciar la operación efectiva. Entre ellos estaban la implementación de infraestructura, paraderos, así como el cierre financiero y la renovación de los buses por parte de los operadores.

LO QUE FALTA DEL SIT

El sistema aún debe completar varios componentes antes de entrar plenamente a su etapa operativa. Entre ellos están la implementación de paraderos y terminales, la renovación de vehículos y la puesta en marcha del esquema de buses troncales y alimentadores.

La idea es que los buses troncales cubran los principales corredores de la ciudad, mientras que las unidades alimentadoras conecten los sectores periféricos con esas rutas.

El MTC, mediante el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad), prevé reunirse nuevamente con la Municipalidad de Arequipa y los concesionarios para revisar estos pendientes y plantear recomendaciones sobre los pasos que deben seguir.

Los concesionarios, en los últimos meses, señalaron que “trabajan a pérdida”, por lo que solicitaron el incremento del pasaje. Sin embargo, la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco, recordó que el contrato no contempla el incremento del pasaje en la fase preoperativa del SIT, consecuentemente empezaron la negociación del trato directo. Los transportistas piden que el pasaje sea al menos S/1.50, mientas a la fecha se paga 1.30 soles, aunque legalmente debería ser S/1.